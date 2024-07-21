٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٣٥ م
رمز الخبر: 85544591
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني:

أنظمة الرادار والصواريخ والمُسيرات تدخل الخدمة في الدفاع الجوي الايراني

٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٣٥ م
رمز الخبر: 85544591
أنظمة الرادار والصواريخ والمُسيرات تدخل الخدمة في الدفاع الجوي الايراني

طهران/21 تموز/يوليو/ارنا- صرح قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" بأن أنظمة الرادار والصواريخ والحرب الالكترونية والمُسيرات تدخل الخدمة في الدفاع الجوي الايراني.

 خلال زيارته التفقدية لمنطقة الدفاع الجوي غرب البلاد، قام قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" بزيارة وحدة الدفاع الجوي فی ابدانان وموقع الشهید نظام علي ملكي الرداري لتقييم الجهوزية القتالية ومستوى الاستعداد الدفاعي لهذه الوحدات من الناحية التشغيلية.

وأشار العميد صباحي فرد الى الدور الفعال للدفاع الجوي في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة .

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في تصميم وتطوير المعدات الدفاعية، افاد انه سيتم في المستقبل القريب، إزاحة الستار عن جميع أنواع أنظمة الرادار والصواريخ  والطائرات المسيرة وستدخل الخدمة في الدفاع الجوي للبلاد.

ورأى العميد صباحي فرد بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اصبحت اليوم مرساة آمنة للسلام والأمن.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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