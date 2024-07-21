أنظمة الرادار والصواريخ والمُسيرات تدخل الخدمة في الدفاع الجوي الايراني

خلال زيارته التفقدية لمنطقة الدفاع الجوي غرب البلاد، قام قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" بزيارة وحدة الدفاع الجوي فی ابدانان وموقع الشهید نظام علي ملكي الرداري لتقييم الجهوزية القتالية ومستوى الاستعداد الدفاعي لهذه الوحدات من الناحية التشغيلية.

وأشار العميد صباحي فرد الى الدور الفعال للدفاع الجوي في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة .

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في تصميم وتطوير المعدات الدفاعية، افاد انه سيتم في المستقبل القريب، إزاحة الستار عن جميع أنواع أنظمة الرادار والصواريخ والطائرات المسيرة وستدخل الخدمة في الدفاع الجوي للبلاد.

ورأى العميد صباحي فرد بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اصبحت اليوم مرساة آمنة للسلام والأمن.

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