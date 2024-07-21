مسؤول : الحكومة الـ13 حققت نمواً بواقع 4% في مجال الاقتصاد غير النفطي

وفي تصريح خلال اجتماع مجلس الحكومة الايرانية الـ 13، اليوم الاحد، لاستعراض اداء هذه الحكومة والازدهارات التي حققتها على مدى السنوات الثلاث الماضية، قدم منظور تقريرا عن أداء منظمة التخطيط والميزانية؛ مبينما فيه : إن متوسط ​​النمو الاقتصادي بدون النفط في البلاد وصل إلى 4.4 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف : إن النمو غير النفطي في ايران، بلغ 5.7 بالمئة خلال العام الماضي.

وتابع هذا المسؤول : على مدى السنوات الثلاث الماضية، سجل اجمالي الموارد البشرية في البلاد نموا بواقع 1.5 مليون شخص، كما انخفضت نسبة البطالة بين السكان الراشدين قانونيا، من 9.2% إلى 8.1%.

من جانب آخر، صرح مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية "محمد دهقان" خلال الاجتماع ذاته : إن الحكومة الـ13 انجزت، في غضون السنوات الثلاث الاخيرة، ما يزيد عن 200 ملف متعلق بالجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المحافل الدولية، وهناك بعض الملفات التي اغلقت خلال الفترة ذاتها.

وفي السياق، أعلن وزیر الصحة "بهرام عین اللهي"، إضافة 17 ألف سرير إلى مستشفيات البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ وايضا تدشين 494 مشروعا في مجال الصحة والعلاج خلال الفترة ذاتها.

انتهی**2054 / ح ع **