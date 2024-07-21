انجازات الحكومة الـ 13 خلال السنوات الثلاثة الماضية

وفي هذا السياق، صرّح وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي "سيد صولت مرتضوي" : ان الاحصاءات الرسمية، تشير الى تراجع نسبة البطالة بواقع 1.9 في المائة، لتبلغ في المرحلة الراهنة 7.7 بالمائة.

واضاف مرتضوي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم : وزارة العمل استطاعت ان تحقق وعود الرئيس الشهيد في مجال ريادة الاعمال وتوفير فرص العمل.

وزير الدفاع : زيادة صادرات المنتجات الدفاعية بواقع 3 اضعاف

الى ذلك، صرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة "العميد محمد رضا اشتياني" : ان الصادرات الدفاعية الايرانية سجلت نموا بواقع 3 اضعاف خلال السنوات الثلاث الاخيرة؛ مبينا ان منحى الدبلوماسية الدفاعية وتعاظم دور وزارة الدفاع الايرانية في الصعيدين الاقليمي والدولي، كان تصاعديا في غضون الفترة ذاتها.

ولفت العميد اشتياني، في سياق انجازات وزارة الدفاع خلال السنوات الثلاث الماضية، الى عملية الاطلاق الناجحة لناقل الاقمار الصناعية "سيمرغ"، الى جانب اطلاق متزامن لثلاثة اقمار صناعية باتجاه الفضاء، تصميم وانتاج صاروخي "خرمشهر 4"، و"ابو مهدي المهندس"، فضلا عن التوصل الى تقنية الاطلاق النقطوي للصواريخ ودخول منظومتي "15 خرداد" و"ارمان" الخدمة، وهي قادرة على المواجهة ضد اهداف عديدة في زمان واحد.

اسلامي : حققنا 330 منجزا معرفيا وتقنيا في المجالات النووية

بدوره، قال مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، ان المنظمة حققت في غضون السنوات الثلاث الاخيرة، ما يبلغ 330 منجزا معرفيا وتقنيا في المجالات النووية.

واضاف اسلامي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم : في مجال تقنية التشعيع، استطعناعلى مدى السنوات الماضية ان نجلب هذه التقنية إلى حياة المواطنين واستخدامها في مجالات مثل الزراعة والحصول على أغذية ومحاصيل أكثر سلامة واستدامة، كما هو متعارف اليوم في انحاء العالم.

وتابع مساعد رئيس الجمهورية : من خلال الدراسات التي قمنا بها، حددنا 12 قطبا في مجال تقنية الاشعاع، وقد استطعنا بفضل الله ومشاركة الشعب والقطاع الخاص ان نخطو خطوات جيدة بهذا الاتجاه.

انتهى ** ح ع