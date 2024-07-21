أداء الحکومة الـ13.. وزیر الأمن : ألقينا القبض على فلول "داعش" الارهابي

وفي تصريح له خلال اجتماع مجلس الحكومة الايرانية الـ 13، اليوم الاحد، لاستعراض ادائها والازدهارات التي حققتها على مدى السنوات الثلاث الماضية، قال وزير الأمن الإيراني : من خلال التآزر بين الأجهزة الأمنية في عهد الحكومة، نشهد اليوم نتائج مطلوبة في المناطق الشمال غربية والجنوب شرقي للبلاد.

وحول التحديات الامنية التي واجهتها الحكومة الـ 13، اشار حجة الاسلام خطيب الى تغلل الجماعات الإرهابية وأعمالها التخريبية ضد المواطنين والبنى التحتية؛ مؤكدا "لكن بفضل الله ومن خلال تضافر الجهود والتخطيط، تم القضاء على تلك الخليات واعتقال عناصرها".

واضاف وزير الأمن الإيراني : بعد توقف الحرب السورية وتقويض الانشطة التكفيرية لتنظيم داعش في هذا البلد، تم الكشف عن تسلل فلول هذا التنظيم الارهابي بمختلف جنسياتهم الى البلاد، وقد تم بفضل الله واقتدار وجهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمن الوطني، القبض بشكل كامل على الجماعات والعناصر الارهابية في البلاد.

وزير الصناعة : تحقق زيادة بواقع 115 بالمائة في الصادرات الصناعية

من جانب آخر صرح وزیر الصناعة والتعدين والتجارة الايراني "عباس علي آبادي"، أن "الصادرات الصناعية الإيرانية ازدادت بنسبة 115% في غضون السنوات الثلاث الماضية".

واضاف علي ابادي في تصريحه خلال اجتماع الحكومة الـ 13 : لقد انتهجنا، خلال الفترة ذاتها، مسار الصناعة المعرفية بهدف الصادرات، بدل التركيز على صادرات المواد المنجمية والصلب.

وتابع وزير الصناعة : من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، سجلنا نموا بنسبة 56% في قيمة التجارة، و19% في الوزن التجاري، و80% في مجال الصناعات التعدينية.

انتهی**2054 / ح ع **