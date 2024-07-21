محمد عبدالسلام : العدوان الإسرائيلي على الحديدة لن يمرّ دون رد

وقال عبدالسلام في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الأحد، "إن العدوان الإسرائيلي على الحديدة محاولة يائسة لتغيير الصورة المهزومة للعدو على الأرض".

وأضاف، أن “الشعب اليمني لن يتراجع أمام أي حريق، بل ستلهب هذه الحرائق مقاومته”.

وأكد عبدالسلام، أن "اليمن جاهز وقادر على تحمل كل التبعات، وأن لا خطوط حمراء في رده على العدوان الإسرائيلي، والإسرائيليون عليهم أن يتوقعوا ردنا في كل لحظة".

وصرح : ان هدفنا الأساسي هو الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن الشعب اليمني وقف وقفة مسؤولة مع قضيته.

وختم القيادي في حركة انصار الله اليمنية : لدينا من الإرادة والإمكانيات ما يكفي لخوض معركة طويلة، ونفسنا طويل والمعركة مهمة وكبيرة ولها تداعياتها.

انتهی**2054 / ح ع**