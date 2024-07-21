٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:١٧ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85544941
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محمد عبدالسلام : العدوان الإسرائيلي على الحديدة لن يمرّ دون رد

٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:١٧ م
رمز الخبر: 85544941
محمد عبدالسلام : العدوان الإسرائيلي على الحديدة لن يمرّ دون رد

طهران/21 تموز/یولیو/ارنا-أكد رئيس الوفد الوطني (المني) المفاوض "محمد عبدالسلام" أن "العدوان الإسرائيلي على الحديدة لن يمر دون رد.. والمعركة مع العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا حدود"؛ لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي يحاول توسيع الصراع وتجاوز قواعد الاشتباك.

وقال عبدالسلام في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الأحد، "إن العدوان الإسرائيلي على الحديدة محاولة يائسة لتغيير الصورة المهزومة للعدو على الأرض".

وأضاف، أن “الشعب اليمني لن يتراجع أمام أي حريق، بل ستلهب هذه الحرائق مقاومته”.

وأكد عبدالسلام، أن "اليمن جاهز وقادر على تحمل كل التبعات، وأن لا خطوط حمراء في رده على العدوان الإسرائيلي، والإسرائيليون عليهم أن يتوقعوا ردنا في كل لحظة".

وصرح : ان هدفنا الأساسي هو الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن الشعب اليمني وقف وقفة مسؤولة مع قضيته.

وختم القيادي في حركة انصار الله اليمنية : لدينا من الإرادة والإمكانيات ما يكفي لخوض معركة طويلة، ونفسنا طويل والمعركة مهمة وكبيرة ولها تداعياتها.

انتهی**2054 / ح ع**

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