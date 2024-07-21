الرئيس الايراني المنتخب يستقبل وزير الدفاع

واستقبل الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان، اليوم الاحد، وزير الدفاع الايراني،العميد محمد رضا آشتياني وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث هنأوه على الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وقال وزير الدفاع خلال اللقاء: ان وزارة الدفاع وزارة مهمة جداً وهي حلقة الوصل بين الحكومة والقوات المسلحة والمسؤولة عن دعم القوات المسلحة.

وأضاف: كان لا بد من تقديم تقرير هادف عن مجموعة الأعمال التي قامت بها وزارة الدفاع إلى السيد بزشكيان، من اجل الاستفادة منها إن شاء الله. وهذه كلها برامج تم تنفيذها وينبغي متابعتها في المستقبل.

ورافق وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني في هذه الزيارة؛ العميد يعقوبي رئيس منظمة حماية المعلومات بوزارة الدفاع، وحجة الإسلام آغاجانبور رئيس المنظمة العقائية السياسية بوزارة الدفاع، العميد طلائي نائب وزير الدفاع لشؤون التطوير والإدارة والتخطيط الاستراتيجي والشؤون البرلمانية ، وحجة الإسلام شيرازي وكيل رئيس المنظمة العقائدية والسياسة بوزارة الدفاع. حيث هنأوا الرئيس المنتدب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

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