عقد الاجتماع التاسع للجنة السياسية والقنصلية للأربعين الحسيني

وترأس هذا الاجتماع الذي عقد الاحد علي رضا بيكدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانيين في الخارج ورئيس اللجنة السياسية القنصلية للأربعين، وبحضور الأعضاء الآخرين.

وأعرب بيكدلي عن ارتياحه لتسارع أعمال فرق العمل تزامنا مع أيام العزاء في محرم الحرام، وأكد على استمرار هذه العملية.

وقال: بحسب آخر التقارير، فإن ممثليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد وكربلاء والنجف والبصرة وأربيل والسليمانية والمكاتب القنصلية على طرق حركة الزوار في اطار مقر الأربعين تقوم خلال الفترة (من 1 إلى 20 صفر) بتنفيذ الأنشطة والتنسيق اللازم لسفر الزوار الإيرانيين والرعايا الأجانب المقيمين في إيران والزوار الأجانب الذين سيسافرون عبر إيران. وقد بُذلت الجهود لتوفير ترتيبات استثنائية لزيارة الأربعين رغم الحرارة غير المسبوقة والعدد الهائل من الزوار.

وبالإشارة إلى لقاءات مسؤولي البلاد مع المسؤولين العراقيين المعنيين، أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانيين في الخارج عن شكره وتقديره لجهود الدولة المضيفة في متابعة الأمور المتعلقة بالزائرين، وكذلك الحضور والتعاون الصادق والفعال للمسؤولين العراقيين في المجالين السياسي والقنصلي، ووصف بالمناسب تعاون حكومتي إيران والعراق لإعداد البنية التحتية لزيارة الأربعين الحسيني هذا العام.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة آخر الإجراءات المتخذة لتسجيل اسماء الدبلوماسيين والموظفين بوزارة الخارجية كخدم قنصليين للأربعينية لإرسالهم إلى هذه الشعيرة ولخدمة الزوار.

وفي ختام الاجتماع، عرضت فرق العمل المختلفة تقاريرها حول آخر الإجراءات المتخذة بشأن اقامة مراسم أربعين الامام الحسين (ع) بافضل صورة ممكنة وتقديم الخدمات القنصلية، واكدوا على بذل المزيد من جهود الجهاز الدبلوماسي بكل طاقته للاستمرار في حركة الأربعين العظيمة.

انتهى ** 2342