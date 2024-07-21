خسارة إيران أمام اليابان في بطولة شباب آسيا بكرة اليد

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاحد، في اطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة، خسرت ايران امام حاملة اللقب اليابان بنتيجة 29-31 .

وبهذه النتيجة حلت ايران بالمركز الثالث بالمجموعة الثانية لتلاقي الثالث من المجموعة الاولى للتنافس على المركز الخامس.

وكانت ايران قد فازت على عمان 32-19 وخسرت امام السعودية 25-26 في اطار منافسات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي.

ولعبت ايران في الدور الرئيسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب السعودية وعمان واليابان، فيما ضمت المجموعة الاولى الكويت وكوريا الجنوبية والبحرين والاردن.

يذكر ان ايران تصدرت المجموعة الثانية في الدور التمهيدي باربع نقاط بعد فوزها على الكويت 25-23 وعلى الصين 30-26.

وتتاهل المنتخبات الاربعة الاولى في هذه البطولة الى كاس العالم.

انتهى ** 2342