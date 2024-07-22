زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب مدينة 'دالاهو' في محافظة كرمانشاه غربي إيران

وافاد مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران ان الزلزال وقع على عمق 6 كلم، وعلى بعد 12 كلم من بلدة كهوارة، و20 كلم من مدينة كوزران، و24 كلم من مدينة كِرِنْدِ غرب في محافظة كرمانشاه غربي إيران.

و شعر السكان في المناطق المجاورة بزلزال كهوارة بشكل طفيف بما في ذلك مدينة كرمانشاه.

وحتى الآن، لم ترد أي تقارير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.

وتبعد بلدة كهوارة عن مدينة كرمانشاه مركز محافظة كرمانشاه 90 كلم.

وتعتبر بلدة كهوارة ومدينة دالاهو مناطق سياحية جذابة، كما ان دالاهو صنفت كمدينة وطنية للطنبور في إيران من قبل وزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في إيران.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب كرمانشاه وكان مركزه ازغلة في 12 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2017 وخلف 620 قتيلا ونحو 10 آلاف جريح وادى الى تدمير آلاف الوحدات السكنية بصورة جزئية او كلية.

انتهى**ر.م