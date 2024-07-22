انطلاق مناورة الإنقاذ والأمن البحري المشترك 2024 في ميناء أنزلي على بحر قزوين

وصرح الربّان "عباس حسني" لوكالة ارنا، بأن الوحدات العائمة والطيران للقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الايرانية تشارك في هذه المناورة عبر الفرقاطات القاذفة للصواريخ "بيكان" ،"جوشن" ،"درفش" و"سبر " ، بالاضافة الى مروحيتن من طراز AB-212.

واشار الى ان وحدة "الشهيد بصير" البحرية لحرس الثورة الاسلامية وسفن من البحرية التابعة للقيادة العامة للشرطة الايرانية وكذلك الغواصة الروسية 45 SB التي دخلت اليوم المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يشاركن في هذه المناورة.

ولفت الربان حسني الى ان الدول المطلة على البحار مستعدة دائما لمواجهة الحوادث البحرية، لذلك تم اعداد هذه المناورة بمبادرة علمية واستراتيجية من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع انه وبالإضافة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية،فان ممثلي البحرية الروسية والدول المطلة على بحر قزوين، بما في ذلك جمهورية أذربيجان ،يشرفون على مختلف مراحل هذه المناورة.

وأعلن أن هذه المناورة تهدف الى تعزيز التفاعل والتعاون بين الهيئات البحرية للجمهورية الإسلامية الايرانية والدول الأخرى على سواحل بحر قزوين.

ورأى الربان حسني ان استخدام القدرات والإمكانات الموجودة في بحر قزوين من أجل الحفاظ على سلامة البحارة الموجودين في هذه المنطقة المائية المهمة وتحسينها، يدل على أننا لا نعكس وجود دول من خارج المنطقة في هذه المنطقة.

وشدد على أننا نحاول حل الاحتياجات المتعلقة بالحوادث البحرية داخليا بالتآزر والتعاون بين الوحدات البحرية للجمهورية الإسلامية الايرانية وتعاون الدول الأخرى المطلة على بحر قزوين دون الحاجة الى وجود دول من خارج المنطقة الاقليمية.

كما اوضح بأن هذه المناورة سيتم تنفيذها على مدى أربعة أيام، مضيفا بأن المرحلة الساحلية تشمل بما في ذلك التصاميم والتنسيق والاجتماعات التوضيحية والتدريبات المتعلقة بالتمارين.

اما المرحلة التشغيلية والتكتيكية من هذه المناورة و التي بدأت اليوم، فتشمل عمليات إطفاء الحرائق وإنقاذ البحارة الذين سقطوا في المياه او تعرضوا لاصابات، وتحسين مستوى مهارات الموظفين في إرساء عمليات الأمن البحري والتصوير الجوي.

انتهى**ر.م