٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٨ ص
رمز الخبر: 85545372
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journalistزهراء ناظمي

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نائبة سفير الصين في إيران:

تدشين قطار الحاويات بين إيران والصين فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين

٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٨ ص
رمز الخبر: 85545372
تدشين قطار الحاويات بين إيران والصين فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين

طهران/ 22 تموز/ يونيو/ارنا- قالت نائبة سفير الصين في إيران " لي‌ هوآ فو": إن تدشين قطار الحاويات المزدوج بين إيران والصين، الذي يربط الصين بوسط وغرب آسيا، قناة لتطوير التعاون بين طهران وبكين وفرصة للتعاون التجاري والصناعي والثقافي بين البلدين.

وأشارت لی هو افو إلى تدشين قطار الحاويات المزدوج بين إيران والصين، وقالت: إن اقتصاد إيران والصين يكملان بعضهما البعض، وقد أكد رئيسا البلدين مراراً وتكراراً على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ولفتت الى ان تاریخ طريق الحرير بين البلدين يعود الى نحو 2000 عام وهناك تبادلات اقتصادية وتجارية بين بکین وطهران شهدت نموا في السنوات الاخيرة وحققت نتائج قيمة في إطار "الحزام الواحد، الطريق الواحد".

وذكرت: قبل أيام قليلة، انعقدت الدورة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني بنجاح، وكان تعزيز سياسة التعاون مع الدول الأخرى من بين إنجازاتها المهمة. وستكون هذه القضية فرصة جيدة لتعزيز التعاون بين إيران والصين، ويمكن للبلدين تبادل المزيد من السلع والخدمات في هذا الإطار.

 وأقيمت ،أمس الأحد، مراسم تدشين قطار الحاويات المزدوج بين إيران والصين وتشغيل المرحلة الأولى من خط السكة الحديدية بين البلدين صوب أوروبا في ميناء أبارين بحضور مدير عام شركة السكة الحديدية للجمهورية الاسلامية الايرانية وسفير قرغيزيا و القائم بالاعمال التركمانستاني.

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journalistزهراء ناظمي

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