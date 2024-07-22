انطلاق فعاليات أولمبياد الفيزياء العالمي الـ54 في أصفهان

وانطلقت فعاليات أولمبياد الفيزياء العالمي الـ54 اليوم الاثنين، بحفل افتتاح في قاعة الشيخ بهائي بجامعة أصفهان الصناعية ويستمر لمدة 9 ايام حيث ينتهي يوم الاحد 28 تموز/يوليو من هذا العام بمنح الميداليات للفائزين.

وتستضيف ايران هذا الحدث للمرة الثانية، بحيث سبق ان استضافت جامعة إصفهان الصناعية الأولمبياد العالمي للفيزياء بدورته الـ38 عام 2007 .

يشارك في هذا الحدث حوالي 150 شخصا كفرق طلابية بالاضافة الى فريقي من سلطنة عُمان والمغرب كمراقبين بهدف التعرف على هذا الأولمبياد.

ومن بين الدول المشاركة في هذا الأولمبياد : إيران ،روسيا ،الصين ،كوبا،المملكة العربية السعودية،الكويت، تايوان ،رومانيا ،تركيا ،المكسيك ،جورجيا ،بلغاريا ،إندونيسيا ،قيرغيزستان ،كرواتيا ،كولومبيا ،بيلاروسيا ، وفيتنام.

يتضمن هذا الأولمبياد اختبارين واحد تجريبي والثاني نظري، وسيعقدان يومي الثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع في جامعة أصفهان للتكنولوجيا، وقد تم التخطيط لبرامج ثقافية وفنية مختلفة للمشاركين خلال الحدث.

ووفقا للمدير التنفيذي لأولمبياد الفيزياء العالمي الـ54 "حسين احمدوند"، فقد تم اتخاذ جميع التدابير والتسهيلات اللازمة لاستضافة هذا الحدث العلمي في جامعة أصفهان للتكنولوجيا.

ولفت الى ان 198 طالبا،منهم 15 طالبة، يشاركون في هذا الأولمبياد، بالاضافة الى حوالي 150 مرافقا لهم.

وافاد احمدوند بأن إيران تشارك في هذه المسابقة العالمية بخمسة من النخب الطلابية.

واوضح انه وفقا للنظام الأساسي لأولمبياد الفيزياء العالمي، يتم منح حوالي ثمانية بالمائة من المشاركين ميداليات ذهبية.

والجدير بالذكر ان الخبراء يؤكدون على أن إقامة هذا الحدث الدولي في أصفهان سيؤدي الى تعزيز وتطوير الدبلوماسية العلمية لايران .

يقام الأولمبياد العالمي للفيزياء سنويا في إحدى دول العالم نظرا للأهمية المتزايدة للفيزياء في معظم مجالات التكنولوجيا والتعليم العام للشباب، وكذلك بهدف زيادة التواصل الدولي.

يشار الى ان أول أولمبياد دولي للفيزياء عقد في وارسو عاصمة بولندا عام 1967 بمشاركة خمسة فرق.

وتشارك الفرق الإيرانية في الأولمبياد منذ 36 عاما، وقد فازت بالعديد من الميداليات.

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