٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85545533
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journalistزهراء ناظمي

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ضبط أكثر من طن و500 كلغ من الأفيون في سيستان وبلوشستان

٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85545533
ضبط أكثر من طن و500 كلغ من الأفيون في سيستان وبلوشستان

زاهدان/۲۲ تموز/ يونيو/ ارنا- أعلن القائد الأمني ​​لمحافظة سيستان وبلوشستان "محمدرضا اسحاقي" عن تدمير عصابة مسلحة لتهريب المخدرات والعثور على طن و550 كيلوغراماً من المواد الأفيونية في عملية قوية نفذتها شرطة المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال اسحاقي اليوم الإثنين: عثر ضباط شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوشستان على أدلة حول نقل شحنات كثيرة من المخدرات من قبل أعضاء عصابة مسلحة ومنظمة كانوا يخططون للانتقال من المدن الجنوبية للمحافظة إلى وسط البلاد.

وأضاف: خلال هذه العمليات تم العثور على ثلاثة اشخاص وعلى سيارتين من نوع تويوتا كما تم العثور على طن و550 كلغ من مادة الأفيون المخدرة، وسلاح عوزي، مضيفا بأن الشرطة القت القبض على خمسة تجار المخدرات.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، وقدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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