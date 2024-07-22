ضبط أكثر من طن و500 كلغ من الأفيون في سيستان وبلوشستان

وقال اسحاقي اليوم الإثنين: عثر ضباط شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوشستان على أدلة حول نقل شحنات كثيرة من المخدرات من قبل أعضاء عصابة مسلحة ومنظمة كانوا يخططون للانتقال من المدن الجنوبية للمحافظة إلى وسط البلاد.

وأضاف: خلال هذه العمليات تم العثور على ثلاثة اشخاص وعلى سيارتين من نوع تويوتا كما تم العثور على طن و550 كلغ من مادة الأفيون المخدرة، وسلاح عوزي، مضيفا بأن الشرطة القت القبض على خمسة تجار المخدرات.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، وقدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية.

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