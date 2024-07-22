صفري: أنشأنا مراكز للتكنولوجيا في 12 دولة حول العالم

وقال معاون وزير الخارجية الايراني في الشأن الاقتصادي، (صباح اليوم الإثنين) على هامش معرض "1020 يوما من الجهود الجهادية لإنجازات السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة": إن توفير الدولارات والعملة الصعبة وخلق فرص العمل كان من بين أهدافنا، واتخذنا العديد من الإجراءات المتوافقة معها». مشيراً إلى أن أول ما يوفر العملة هو التصدير.

وقال إن الأولوية لدول الجوار ثم الدول الأخرى. وكان تركيزنا على زيادة الصادرات.

وأشار صفري: إلى أن إيران تنتج حالياً 14 نوعاً من الأدوية في العراق، لافتاً إلى إنه ومن أجل الحفاظ على سوق الدواء في العراق يجب أن نستمر في إنتاجها وقال: سوف نوفر نفس الشروط للدول الأخرى كذلك، وهذا يعني نقل التكنولوجيا في الاتجاهين.

وقال نائب وزير الخارجية للشؤون الإقتصادية: إن عضوية إيران في منظمتي البريكس وشنغهاي تشكلت بالكامل في الحكومة الثالثة عشرة. وخلال الزيارة الأولى للشهيد رئيسي إلى طاجيكستان، تم تدشين عملية دخول شنغهاي. وفي اجتماعات هذه المنظمات يعقد مسؤولو الدول الأعضاء اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف، وهذا أمر مهم ومفيد للجميع.

وقال صفري: قمنا مؤخرا برحلة إلى المملكة العربية السعودية، وكانت مفيدة، وقريبا خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، سيكون لدينا لجنة اقتصادية مشتركة بين الجانبين، وقمنا بدعوة بعض المسؤولين المعنيين في هذا البلد للحضور إلى إيران والإطلاع على إمكاناتنا.

وقال: جهدنا هو تفعيل القطاع الخاص بين إيران والسعودية، وأول خطوة فيه ستكون اللجنة الاقتصادية المشتركة. ولذلك، فإن المملكة العربية السعودية حريصة على التعاون التجاري مع إيران.

وصرح صفري: إن الحكومة الرابعة عشرة ستحضر بالتأكيد الاجتماعات المقبلة لمجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.

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