بالفيديو.. حزب الله يبعثُ رسالةً للاحتلال : إذا دخلتم إلى لبنان فلن تبقى لكم دبابات

ووجّه حزب الله في مقطع الفيديو، مدته 1 دقيقة و17 ثانية، رسالةً للاحتلال قال فيها، " إذا جئتم إلى لبنان لن تبقى لكم دبابات".

وأظهر الفيديو جانبًا من العمليات التي نفذها حزب الله، في استهدافه مرابض العدو وقصف دباباتهم وتدميرها.

وأكد حزب الله، أنه إذا دخل العدو "الإسرائيلي" إلى لبنان وحنوب لبنان، فإنه لن يعاني من نقصٍ في الدبابات، لأنه لن تبقى لهم دبابات، بحسب كلمة الأمين العام لحزب الله "السيد حسن نصر الله" في ذكرى عاشوراء.



وفي وقتٍ سابق، قال نصر الله ايضا، "إن ما قامت به المقاومة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول هو حق كامل لها"؛ مؤكدا بان "تمادي الاحتلال في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى استهداف مستوطنات جديدة بالصواريخ".

وأوضح حزب الله، أن فتح "جبهة الإسناد" اللبنانية ياتي ضمن معركة طوفان الأقصى نصرة للشعب الفلسطيني؛ مشيرًا إلى أن الجيش "الإسرائيلي" اعترف بأنه كما يعاني من نقص في المقاتلين، فهو يعاني من نقص الدبابات أيضًا، وتوعّد الاحتلال بخسارة دباباته إذا جاء إلى لبنان.

وأضاف : لأول مرة تبدو "إسرائيل" عاجزة بعد 10 أشهر من القتال، الأمر الذي جعلها تغطي فشلها بارتكاب المجازر وقتل المدنيين".



انتهی**2054

____________________________

المصدر / وکالة شهاب الاخباریة