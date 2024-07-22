بزشكيان : من اولويات ايران توسيع العلاقات مع كازاخستان

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه رئيس جمهورية كازاخستان "قاسم جومارت توكايوف" مع الرئيس الايراني المنتخب، اليوم؛ حيث هنأ بزشكيان من جديد بمناسبة فوزه في الرئاسيات كما تطلع الى نجاحه.

وقال توكايوف مخاطبا بزشكيان : ان العلاقات الثنائية في عهد الرئيس الايراني الفقيد، شهدت توسعا على اساس الثقة المتبادلة، ونحن نتطلع الى مواصلة هذا المسار تحت رعاية فخامتكم.

واكد الرئيس الكازاخستاني، على ارادة بلاده في التعاون الثنائي مع جمهورية ايران الاسلامية، وبما يشمل مجالات الترانزيت والطاقة والخدمات الهندسية والتقنية والتبادل المالي والاقتصادي والتجاري، وتعاون البلدين في الصعيد الاقليمي وايضا في اطار منظمة شنغهاي واتحاد اوراسيا الاقتصادي.

الى ذلك، شكر بزشكيان الرئيس الكازاخستاني على رسائل التهنئة واتصاله الهاتفي؛ مؤكدا بان البلدين لديهما طاقات وفيرة ومتفرقة في مجالات ترانزيت السلع والطاقة والتعاون الهندسي والفني، والتي من شانها ان تسهم في توسيع العلاقات الثنائية.

واعتبر الرئيس المنتخب، ممر الترانزيت الذي يعبر من ايران، هو اكثر امانا واقل تكلفة بين سائر الطرق التي تصل كازاخستان وباقي الدول في منطقة اسيا الوسطى بالمياه الحرة الدولية والاسواق العالمية.

وعلى صعيد اخر، اكد بزشكيان ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات والطاقات من اجل وقف الحرب في غزة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم هناك؛ مثمنا تصويت كازاخستان الايجابي على قرار مجلس الامن الدولي حول مكانة فلسطين لدى الامم المتحدة.

انتهى ** ح ع