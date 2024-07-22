مدير الحوزات العلمية في ايران : لتوسیع العلاقات بين طهران وموسكو

وتفقد آية الله اعرافي اليوم وعلى امتداد زيارته لموسكو، المكتبة الحكومية، والتقی مدیرها ورئيس جمعية المكتبات الروسية " فاديم دودا".

وقال مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، خلال هذا اللقاء : إن العلاقات بين إيران وروسيا في أفضل حالاتها ووضعها التاريخي وأن قادة البلدين يتطلعون إلى تطوير وتعميق هذه العلاقات.

وأضاف : إذا كان الأمر مبنيا على التنمية العميقة والمستدامة للعلاقات الثقافية الثنائية، فيجب أيضا تعزيز العلاقات المعرفية والتعاون الثنائي في مجالات الكتب والقراءة، وبالتالي، فإننا ندعم توفير المزيد من التعاون بين مكتبات البلدين.

وبدوره قال مدیر مكتبة موسكو الحكومية ورئيس جمعية المكتبات الروسية " فاديم دودا" : نحن نؤمن بأهمية المكتبات الوطنية في تطوير العلاقات بين البلدين.

علی صعید آخر التقی مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله اعرافي، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي الكسندر جوكوف.

وفي هذا اللقاء الذي حضره أيضا سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، هنأ رئيس مجلس الدوما الروسي الكسندر جوكوف بنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في إيران، وقال : موسكو تحترم تصويت الشعب الإيراني وتتطلع الى الارتقاء بالعلاقات الثنائية في عهد حکومة بزشکیان، إلى مستوى أعلى.

وبدا آية الله علي رضا اعرافي زيارته إلى روسیا بدعوة من المفتي الشيخ رافيل عين الدين، رئيس دائرة الشؤون الدينية للمسلمين في روسيا، بهدف المشاركة في المؤتمر الدولي "طريق الحرير الروحي".

انتهی**2054 / ح ع **