يجب تنفيذ القرارات الاممية بشان إعادة الإعمار الفوري لسوريا

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني، اليوم الاثنين في دمشق، مع وزير خارجية سوريا "فيصل المقداد"؛ حيث جرى البحث في اخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات على الساحتين المحلية والدولية التي تهم هذا البلد.

كما اجرى خاجي مباحثات على حدة مع وكيل الخارجية السورية "بسام صباغ"؛ مهنئا في هذه اللقاءات بنجاح انتخابات مجلس الشعب السوري، وقال : ان مسار حل المشاكل السياسية والامنية بسوريا يتجه، وبتويرة سريعة نحو التقدم.

واثنى الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، على زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى ايران ومشاركته في مراسم تأبين شهداء الخدمة؛ لافتا الى المباحثات الثنائية التي جرت بين الاسد والرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان ايضا.

خاجي اكد، في هذه المباحثات، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العربية سورية، تربطهما علاقات ستراتيجية؛ منوها باهتمام الحكومة الايرانية المقبلة على تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

كما تم التأكيد، في لقاءات كبير مستشاري الخارجية الايرانية والمسؤولين السوريين، على تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة التنسيق لما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين ويجلب الاستقرار للمنطقة.

انتهى ** ح ع