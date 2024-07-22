السوداني يبحث مع وزير الداخلية الايراني بشان التعاون الأمني وضبط الحدود

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد وحيدي، حيث جرى التباحث في أهمّ ملفات التعاون المشترك بين البلدين، ومشاركة الوفد الإيراني في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدّرات، وأبرز التوصيات المهمّة التي خرج بها المؤتمر".



وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد مناقشة تعزيز التعاون الأمني في مجال ضبط الحدود المشتركة، وكذلك تنفيذ الاتفاق الأمني وتطوير العمل به، بما يؤكد منع استخدام الأراضي العراقية أو الإيرانية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، واستغلالها من قبل جماعات خارجة عن القانون".



وأشار إلى أن "اللقاء بحث في وسائل تسهيل تفويج الزائرين من قاصدي العتبات المقدّسة والقرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد، وسبل توفير الانسيابية العالية لانتقالهم خلال تواجدهم، فضلاً عن استعراض مختلف أوجه التعاون الاقتصادي، بما يصبّ في مصلحة البلدين الصديقين".

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