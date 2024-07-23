لأول مرة .. حزب الله يقصف مستوطنة تسوريال في الجليل الغربي

وقال حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‏والشريفة، وردا على ‌‏‌‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال المدنيين في بلدة حانيين وإصابة عائلة فيها أدخلت المقاومة الإسلامية ‏على جدول نيرانها المستعمرة تسوريال وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

ونشرت وسائل إعلام عبرية مشاهد لآثار سقوط صواريخ في مستوطنة تسوريال حيث وقعت أضرار في البنية التحتية والحدث لا يزال قيد التحقيق".

كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو من مكان سقوط صاروخ في مستوطنة تسوريال.

وأظهرت مقاطع فيديو رعب في صفوف الإسرائيليين في الجبهة الشمالية جراء صواريخ حزب الله.كما وثق مقطع فيديو إصابة حافلة بشظايا صاروخ سقط في مستوطنة تسوريال في الجليل الغربي.

وفي هجوم آخر شنه مجاهدو حزب الله اندلعت النيران في منزلين بمستوطنة المطلة شمالي فلسطين المحتلة يوم الاثنين جراء إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.

بدورها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في بلدات لم يتم إجلاء سكانها في الشمال.

وقد أعلن حزب الله أنه استهدف "مباني يتمركز فيها جنود العدو في المطلة بالأسلحة المناسبة"، معلنا في بيان "إصابتها بشكل مباشر"، وأشار إلى "اندلاع النيران فيها، ردا على استهداف المدنيين في جنوب لبنان ودعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".

انتهى ** 2342