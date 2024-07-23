عشرات الشهداء بشرق خان يونس بعد أوامر الإخلاء

ووفر آلاف الفلسطينيين من ذاك الجزء المزدحم حيث لم يجد كثيرون مأوى غير الشارع.

وتحولت مدينة خان يونس ركاما بعد قتال عنيف شهدته في الأشهر السابقة.

وتأتي الحصيلة الجديدة الدامية بعد تسعة أيام على إعلان وزارة الصحة أنها أحصت 92 شهيدا في غارة على المواصي المكتظة بالنازحين قالت "إسرائيل" إنها استهدفت قائد حماس العسكري محمد الضيف.

ويتكرر السيناريو نفسه في كل منطقة تدخلها الدبابات الإسرائيلية وتخوض معارك مع المقاتلين ثم تنسحب منها، لتعود إليها من جديد.

وتسببت غارات إسرائيلية مساء أمس الاثنين، في شمال قطاع غزة في استشهاد 12 شخصا في مدينة غزة، وأربعة في مخيم جباليا، بحسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني في القطاع.

انتهى**3269