٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٥٣ ص
رمز الخبر: 85546309
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journalistزهراء ناظمي

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عشرات الشهداء بشرق خان يونس بعد أوامر الإخلاء

٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٥٣ ص
رمز الخبر: 85546309
عشرات الشهداء بشرق خان يونس بعد أوامر الإخلاء

طهران/ 23 تموز/ يونيو/ ارنا- أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في خان يونس أسفرت عن استشهاد 70 شخصا وإصابة أكثر من 200 بجروح، بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها من الجزء الشرقي للمواصي التي أعلنها "منطقة إنسانية" في جنوب قطاع غزة المحاصر والمدمر.

ووفر آلاف الفلسطينيين من ذاك الجزء المزدحم حيث لم يجد كثيرون مأوى غير الشارع.

وتحولت مدينة خان يونس ركاما بعد قتال عنيف شهدته في الأشهر السابقة.

وتأتي الحصيلة الجديدة الدامية بعد تسعة أيام على إعلان وزارة الصحة أنها أحصت 92 شهيدا في غارة على المواصي المكتظة بالنازحين قالت "إسرائيل" إنها استهدفت قائد حماس العسكري محمد الضيف. 

ويتكرر السيناريو نفسه في كل منطقة تدخلها الدبابات الإسرائيلية وتخوض معارك مع المقاتلين ثم تنسحب منها، لتعود إليها من جديد.

وتسببت غارات إسرائيلية مساء أمس الاثنين، في شمال قطاع غزة في استشهاد 12 شخصا في مدينة غزة، وأربعة في مخيم جباليا، بحسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني في القطاع.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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Dossier

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