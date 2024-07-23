المتحدث باسم السلطة القضائية یستنکر استمرار عدوان الکیان الصهيوني الغاصب على الأراضي الإسلامية

وقال جهانغیر الیوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي فی طهران: فشل هذا الکیان في تحقيق غرضه المتمثل في هزيمة مقاومة الشعب الفلسطيني رغم محاولاته خلال الأشهر العشرة الماضية وبدأت حركة للتعرف على تصرفات الکیان الصهيوني في العالم وستؤدي هذه التصرفات إلى زوال هذا الکیان.

وأضاف: من الضروري اتخاذ خطوات لوقف جرائم الکیان الصهيوني وتوفیر الأرضیة لمحاكمة قادة هذه الحكومة الزائفة.

ورداً على سؤال حول آخر تطورات ملف اغتيال الشهيد سليماني قال المتحدث باسم السلطة القضائية: قدم نحو 3300 شخص شكوى في هذا الملف وتم متابعة القضية من الجانبين القانوني والجنائي وحکمت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ 55 في طهران علی كل من المدانين في ملف اغتيال الشهيد سليماني، بدفع 5 ملايين دولار وإجمالي 16 مليار و590 مليون دولار.

وقال عن القسم الجنائي من الملف: صدرت لائحة اتهام ضد 73 متهما، من بينهم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمریکیة ترامب ووزير الخارجية السابق لهذا البلد، في هذا الملف وستتابع محكمة الجنايات هذه القضية في 7 سبتمبر من العام الجاري.

وردا على سؤال عن المواطن الايراني المعتقل في العراق محمد رضا نوري، قال: تم اعتقاله لأول مرة بتهم إرهابية، وبعد بذل الجهود تم تغيير عنوان التهم.

وتابع جهانغير: الإدارة الأمريكية كانت تحاول وراء تسليم المواطن الإيراني إلى أمريكا لمحاكمته، لكن الحكومة العراقية لم توافق ونأمل أن نشهد إطلاق سراح هذا الشخص بجهود الحكومة والسلطة القضائیة.

وبشأن المتابعات للإفراج عن الحاج الايراني المعتقل في السعودية "محمد خزائي" قال : تجري المتابعات من قبل وزارة العدل ووزارة الخارجية ومعاونیة السلطة القضائیة للشؤون الدولیة للإفراج عنه وعودته الى ارض الوطن.

وشدد بالقول: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول حماية ودعم المواطنين والرعایا الإيرانيين في جميع أنحاء العالم من أجل احقاق حقوقهم.

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