بزشكيان: إيران مستعدة للحوار في كافة الجوانب من أجل إحقاق حقوق الشعب الايراني

وفي محادثة هاتفية امس مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ، وضمن تشكره على رسالة التهنئة بفوزه بالانتخابات الرئاسية الايرانية وتقديره لرسائل التعزية والمواساة التي بعث بها هو وغيره من المسؤولين اليابانيين عقب استشهاد اية الله رئيسي ورفاقه، اعرب الرئيس الايراني المنتخب بزشكيان عن أمله في أن يتحسن مستوى العلاقات والتعاون بين الجانبين بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

ووصف بزشكيان العلاقات الدبلوماسية والودية الايرانية-اليابانية التي يرجع تاريخها الى 95 عاما، وتاريخ أكثر من ألف عام من التفاعلات بين البلدين وكذلك النظرة الإيجابية لقادة البلدين كمنصة مناسبة ودعم لتوسيع التفاعلات الثنائية.

واشار الرئيس الايراني الى ان تطوير العلاقات مع الدول الآسيوية، بما فيها اليابان، هو أحد أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الايرانية، معربا عن امله و من خلال العمل الثنائي في ان يتم تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال توسيع التفاعلات الاقتصادية والتجارية.

واستطرد مؤكدا على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى دائما الى إرساء وترسيخ الهدوء والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم،لافتا الى انه ومن المؤسف ان هجمات الكيان الصهيوني على غزة، التي تعد مثالا واضحا على الجريمة والإبادة الجماعية،مازالت مستمرة منذ أكثر من 280 يوما، معربا عن امله في أن تبذل اليابان، باعتبارها عضوا دوريا في مجلس الأمن وكذلك مجموعة الدول السبع الكبرى، المزيد من الجهود للضغط على هذا الكيان ومؤيديه من أجل وقف الهجمات على غزة.

وفيما يتعلق بخطة العمل المشترك الشاملة ،أشار الرئيس المنتخب الى ان أمريكا هي التي انسحبت أولا من هذه الخطة ثم فرضت أشد العقوبات على الشعب الإيراني، مضيفا انه بالمقابل كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما ومازالت مستعدة لأي حوار في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب لاحقاق حقوق الشعب الإيراني.

وفي هذه المحادثة، هنأ السيد رئيس الوزراء الياباني" فوميو كيشيدا" مرة أخرى على فوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية وتمنى له النجاح، ورأى ان العلاقات الإيرانية- اليابانية مبنية على صداقة طويلة الأمد،معربا انه ومن دواعي سروره أن يتم إقامة تعاون ثنائي وبناء من أجل تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين.

وفي اشارة الى ان الوضع في غزة يمثل التحدي المشترك الأهم الذي يواجهه المجتمع الدولي اليوم، اوضح كيشيدا بأن اليابان ستواصل بجدية دبلوماسيتها النشطة لتحقيق وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدة للفلسطينيين في غزة ومنع انتشار الصراعات في المنطقة، معربا عن امله في أن يكون هناك تعاون بناء وفعال مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في هذا الصدد.

كما اعرب رئيس الوزراء الياباني عن أمله في إحياء الاتفاق النووي مضيفا بان المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان، لديه توقعات كبيرة من الحكومة الايرانية المستقبلية للتفاعل البناء في هذا الاتجاه، لافتا الى انه وبالنظر إلى الصداقة الطويلة الأمد مع الجمهورية الإسلامية الايرانية والعلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن بلاده مستعدة للعب دور بناء بين الجانبين لإحياء خطة العمل المشترك الشاملة.

وختم كيشيدا محادثته مع بزشيكان واصفا اياها بالمفيدة والهادفة، مؤكدا على أهمية مواصلة هذه المحادثات ومعربا عن أمله في أن تتاح له الفرصة في المستقبل القريب السفر الى إيران ولقاء بزشيكان شخصيا.

انتهى**ر.م