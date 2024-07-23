حماس: إعلان بكين خطوة مهمة على طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية

وقال بدران في تصريح صحفي نقله المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الثلاثاء: تأتي أهمية الإعلان من حيث المكان والدولة المضيفة، فنحن نتحدث عن جمهورية الصين الشعبية بوزنها الدولي وموقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.

وعبر بدران عن تقديره العالي للجهود الكبيرة التي بذلتها الصين للوصول إلى هذا الإعلان.. مشيرًا إلى أن الصين تحركت في هذا المسار للمرة الأولى بثقلهم ومكانتهم وهذا أمر نحتاجه نحن كفلسطينيين لمواجهة سياسة التفرد التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص القضية الفلسطينية والإدارة الأمريكية تقف ضد أي توافق وطني فلسطيني داخلي ومنحازة تماماً بل وشركاء للاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف بدران: إن هذا الإعلان يأتي في توقيت مهم حيث يتعرض شعبنا لحرب إبادة خاصة في قطاع غزة.

ونوه بأن البيان الرسمي الذي تم توقيعه من الفصائل واضح المضامين وليس هو ما يتم نشره وتداوله منذ أمس.

وتابع بدران قائلا: إن المجتمعين في بكين وجهوا التحية للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة على هذا الصمود والثبات وأعربوا عن تقديرهم للمقاومة الفلسطينية التي تمارس حقنا الطبيعي في مواجهة الاحتلال.

وأوضح بدران أنه تم التوافق على المطالب الفلسطينية المتعلقة بإنهاء الحرب والعدوان الهمجي وهي: وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإغاثة والإعمار.

وذكر: أن أهم نقاط الاتفاق كانت على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تدير شؤون الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وتشرف على إعادة الإعمار وتهيئ الظروف للانتخابات وهذا كان موقف حماس الذي دعت إليه وعرضته منذ الأسابيع الأولى للمعركة.

وأكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس أن هذا الحل من وجهة نظرهم يمثل الحل الوطني الأمثل والأنسب للوضع الفلسطيني بعد الحرب، وهذا يضع سداً منيعاً أمام كل التدخلات الإقليمية والدولية التي تسعى لفرض وقائع ضد مصالح الشعب الفلسطيني في إدارة الشأن الفلسطيني بعد الحرب.

وأفاد بدران بأن المجتمعين في بكين شددوا على التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة في المسجد الأقصى المبارك ومحاولات التهويد للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والتأكيد على الإسناد الكامل للأسرى والأسيرات في سجون العدو الذي يمارس عليهم وحشية وظروف سجن لا ترقى لأدنى الحقوق الإنسانية والقانونية.

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