ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 39 ألفا و90

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و329 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفا و90 شهيدا و90 ألفا و147 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأشار البيان إلى أن "عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ولفت إلى أن "حصيلة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بلغت يوم أمس الاثنين، 73 شهيدا منهم 24 طفلا و15 سيدة، وأكثر من 270 إصابة بينها حالات خطيرة".

وصباح أمس الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، والتي سبق أن ادعى أنها ضمن "المناطق الآمنة".

جاء ذلك وسط حالة نزوح واسعة بين المدنيين القاطنين في تلك المناطق، الذين فروا من منازلهم ومراكز الإيواء إلى المناطق الغربية من المدينة، تحت حمم الغارات.

وتواصل "إسرائيل" حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر "إسرائيل" قطاع غزة وأجبرت حربها قرابة مليونين من سكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

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