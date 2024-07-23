وزير الداخلية يجري مباحثات مع محافظ كربلاء حول الاربعينية

وافادت ارنا، نقلا عن المكتب الاعلامي بمحافظة كربلاء المقدسة، ان الخطابي استقبل اليوم الثلاثاء وزير الداخلية الايراني والوفد المرافق له، بحضور القنصل العام الايراني في كربلاء "سيد عبد الرحيم ساداتي فر" وعدد من المسؤولين المحليين.

الى ذلك، ثمن وحيدي كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي يجسده ابناء الشعب العراقي ولاسيما اهالي ومسؤولي محافظة كربلاء المقدسة، خلال مراسم الزيارة الاربعينية في كل عام.

وكان وزير الداخلية الايراني وصل على راس وفد الى بغداد، امس الاثنين، للمشاركة في المؤتمر الاقليمي حول مكافحة المخدرات؛ حيث كان في استقباله وزير الداخلية العراقي.

وفي وقت سابق من الاثنين ايضا، التقى وحيدي برئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" في بغداد؛ حيث استعرض الجانبان اهم الملفات على صعيد التعاون الثنائي، بما في ذلك توصيات مؤتمر بغداد الاقليمي حول مكافحة المخدرات.

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