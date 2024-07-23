الشباب البلجيكي يبعث برسالة مفتوحة الى سماحة القائد

وكان قائد الثورة الاسلامية قد بعث، خلال الفترة الاخيرة، برسالة تضامن مع الاحتجاجات المناصرة لاهل غزة، في جامعات امريكا واوروبا.

وفي معرض الاشادة بهذه الخطوة، كتب شبان بلجيكا الى سماحة الامام الخامنئي : ان جهودكم المضنية في سياق الفهم المتبادل والعدالة والتضامن قبال التحديات المعقدة التي نواجهها والية التعاطي معها، تحظى باهمية رئيسية، لذلك نحن قررنا بان نعمق من فهمنا حول الاسلام.

وتظهر هذه الرسالة، حراك الطلاب الأوروبيين والأمريكيين لدعم فلسطين، بانه دليل على وعي الشباب الغربي تجاه الظلم والجور في انحاء العالم.

واكد شبان بلجيكيا، ايضا في رسالتهم لسماحة قائد الثورة : اننا نتطلع إلى استمرار هذا التبادل المثمر لروح الحوار والتعاون البناء.

علما بان رسالة الشباب البلجيكي الى الامام الخامنئي، توزعت باللغات الفارسية والانجليزية والفرنسية والعربية، كما تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم LETTER4LEADER.

انتهى ** ح ع