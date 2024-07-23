مسؤول روسي يعلن تاسيس لجنة علمية وتقنية مشتركة مع ايران

تصريحات المسؤول الروسي هذه، جاءت خلال اللقاء مع رئيس الحوزات العلمية في ايران "اية الله علي رضا اعرافي" الذي يزور موسكو حاليا بدعوة رئيس دائرة الشؤون الدينية الروسي المفتي الشيخ "رافيل عين الدين"، للمشاركة في مؤتمر "طريق الحرير الروحي".

واضاف غاتياتوف، خلال هذا اللقاء الذي حضره السفير الايراني لدى روسيا "كاظم جلالي" ايضا : نحن اليوم نواصل العمل التنسيقي فيما يخص تشكيلة اعضاء اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا بين ايران وروسيا، وبما يشمل مجالات التعاون المتبادلة، وصولا الى مرحلة عقد اول اجتماع لهذه اللجنة.

كما اكد هذا المسؤول الروسي، على دعم بلاده التام لسير توسيع العلاقات والتعاون التعليمي والعلمي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع