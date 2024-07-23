٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85547082
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القوات اليمنية تعرض مشاهد لاستهداف "تل أبيب" بطائرة "يافا" المسيرة

٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٢٤ م
رمز الخبر: 85547082
القوات اليمنية تعرض مشاهد لاستهداف "تل أبيب" بطائرة "يافا" المسيرة

طهران / 23 تموز / يونيو / ارنا – عرضت القوات المسلحة لحكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء، اليوم الثلاثاء، فيديو يظهر مشاهد عن استهداف مواقع في "تل أبيب" داخل الاراضي المحتلة باستخدام طائرة مسيرة قبل 4 أيام.

وأظهر المقطع، لحظة انطلاق الطائرة المسيرة "يافا" التابعة لوحدة الطيران المسير بالقوات المسلحة اليمنية، التي استهدفت تل أبيب الجمعة، وحملت رأسا حربيا شديد الانفجار؛ وفق الفيديو الذي بثته صنعاء.

وبحسب البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية، تتمتع هذه الطائرة المسيرة بقدرتها على تنفيذ مهام متعددة، وامتلاكها أنظمة تخفي عن الرادارات والدفاعات الجوية.

والجمعة، أعلنت القوات اليمنية مسؤوليتها عن اطلاق المسيرة الانغماسية التي استهدفت "تل أبيب"، وأسفرت عن مقتل صهيوني واحد وإصابة 10 اخرين.

انتهى ** ح ع 

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