القوات اليمنية تعرض مشاهد لاستهداف "تل أبيب" بطائرة "يافا" المسيرة

وأظهر المقطع، لحظة انطلاق الطائرة المسيرة "يافا" التابعة لوحدة الطيران المسير بالقوات المسلحة اليمنية، التي استهدفت تل أبيب الجمعة، وحملت رأسا حربيا شديد الانفجار؛ وفق الفيديو الذي بثته صنعاء.

وبحسب البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية، تتمتع هذه الطائرة المسيرة بقدرتها على تنفيذ مهام متعددة، وامتلاكها أنظمة تخفي عن الرادارات والدفاعات الجوية.

والجمعة، أعلنت القوات اليمنية مسؤوليتها عن اطلاق المسيرة الانغماسية التي استهدفت "تل أبيب"، وأسفرت عن مقتل صهيوني واحد وإصابة 10 اخرين.

انتهى ** ح ع