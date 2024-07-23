قائد الامن الداخلي الايراني: منفذ خسروي الحدودي يحظى بامكانيات جيدة لاستضافة وعبور الزوار

واضاف العميد ، الثلاثاء في تصريح للصحفيين خلال تفقده منفذ خسروي الحدودي ان هذا المنفذ يحظى بمرافق افضل هذا العام مقارنة بالعام الماضي ولذلك نقترح على الزوار اعتماد هذا المنفذ بسبب الطقس الحار .

واشار الى استعداد ايران لارسال الزوار للمشاركة في مراسم الاربعين للعام الجاري مذكرا بان الحكومة والمسؤولين السياسيين والعسكريين في العراق لديهم تعاون جيد جدا مع المسؤولين في ايران لاقامة هذه المراسم على افضل وجه ممكن .

وقال قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان الاجهزة التنفيذية والمسؤولين بالبلاد يعملون منذ العام الماضي من اجل معالجة النواقص وتوفير ظروف افضل لاقامة مراسم الاربعين هذا العام .

وتابع العميد رادان انه من خلال التلاحم والتماسك القائم تسير الامور جيدا ويمكننا القول انه لا توجد مشكلة في تفويج الزوار الى العتبات المقدسة ومدينة كربلاء.

واضاف ان الحكومة والمسؤولين السياسيين والعسكريين في العراق يتعاونون بشكل جيد جدا مع المسؤولين في بلادنا لتنظيم مراسم الاربعين على افضل وجه ممكن ومن المؤمل ان يستمر هذا التنسيق والتعاون حتى نهاية المراسم .

وصرح قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان زمن توقف الزوار عند مداخل المنافذ الحدودية تقلص الى ما بين 4 و 5 ثوان مما يسهل على الزوار زيارتهم المعنوية.

واوصى زوار الاربعين قائلا : على الراغبين في السفر الى العتبات المقدسة ان يتقدموا بطلبات الزيارة او جوازات السفر العادية الان وعدم تاجيل العمل الى الايام الاخيرة .

انتهى ** 2342