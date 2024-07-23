الرئيس المنتخب: الشعب الايراني وجّه بمشاركته في الانتخابات صفعة للتيارات المناوئة في الخارج

جاء ذلك في تصريح ادلى به بزشكيان خلال لقائه الثلاثاء أعضاء الجمعية العامة لجبهة الإصلاح الإيرانية.

وفي هذا اللقاء اشار بزشكيان إلى الاستنباط الخاطئ من قبل بعض الافراد ازاء تصريحاته التي ادلى به اول أمس الاثنين في مجلس الشورى الاسلامي وقال: بالأمس ذكرت في البرلمان أن هنالك تيارات خارج البلاد لم ترد أن يشارك الشعب في الانتخابات، ولكن الشعب بحضوره في الانتخابات وجّه صفعة لها، وقد ظن البعض أنني اقصد من التيارات الافراد الذين لم يشاركوا في الانتخابات.

وأكد الرئيس المنتخب: لم أقصد بأي حال من الأحوال الأشخاص الذين لم يشاركوا في الانتخابات وتصريحاتي تم فهمها بشكل خاطئ، فالذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع هم أيضا ابناء شعبنا، بل كان قصدي اولئك الذين لم يكونوا يريدون ان يشارك الشعب في الانتخابات.

وأضاف بزشكيان: ان هؤلاء لم يريدوا أن يشارك الشعب في الانتخابات حتى بنسبة 10% الا ان الشعب شارك بنسبة 50% .

انتهى ** 2342