٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85547242
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الرئيس المنتخب: الشعب الايراني وجّه بمشاركته في الانتخابات صفعة للتيارات المناوئة في الخارج

٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٢٣ ص
رمز الخبر: 85547242
الرئيس المنتخب: الشعب الايراني وجّه بمشاركته في الانتخابات صفعة للتيارات المناوئة في الخارج

طهران / 24 تموز/يوليو/ارنا- أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان أن الشعب بمشاركته في الانتخابات وجّه صفعة للتيارات المناوئة المقيمة في الخارج التي كانت تدعو الى مقاطعة الانتخابات.

جاء ذلك في تصريح ادلى به بزشكيان خلال لقائه الثلاثاء أعضاء الجمعية العامة لجبهة الإصلاح الإيرانية.

وفي هذا اللقاء اشار بزشكيان إلى الاستنباط الخاطئ من قبل بعض الافراد ازاء تصريحاته التي ادلى به اول أمس الاثنين في مجلس الشورى الاسلامي وقال: بالأمس ذكرت في البرلمان أن هنالك تيارات خارج البلاد لم ترد أن يشارك الشعب في الانتخابات، ولكن الشعب بحضوره في الانتخابات وجّه صفعة لها، وقد ظن البعض أنني اقصد من التيارات الافراد الذين لم يشاركوا في الانتخابات.

وأكد الرئيس المنتخب: لم أقصد بأي حال من الأحوال الأشخاص الذين لم يشاركوا في الانتخابات وتصريحاتي تم فهمها بشكل خاطئ، فالذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع هم أيضا ابناء شعبنا، بل كان قصدي اولئك الذين لم يكونوا يريدون ان يشارك الشعب في الانتخابات.

وأضاف بزشكيان: ان هؤلاء لم يريدوا أن يشارك الشعب في الانتخابات حتى بنسبة 10% الا ان الشعب شارك بنسبة 50% .

انتهى ** 2342

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