وزير الخارجية الايراني بالوكالة يستقبل سفير بولندا

وذكر بيان للخارجية الايرانية ان السفير البولندي في طهران ماتشي فايكوفسكي، التقى في ختام مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري.

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