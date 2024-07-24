وزير الخارجية الايراني بالوكالة يستقبل سفير بولندا

وذكر بيان للخارجية الايرانية ان السفير البولندي في طهران ماتشي فايكوفسكي، التقى في ختام مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري.
انتهى ** 2342
طهران / 24 تموز/يوليو/ارنا- استقبل وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري، يوم الثلاثاء، سفير بولندا بطهران بمناسبة انتهاء مهام عمله.
وذكر بيان للخارجية الايرانية ان السفير البولندي في طهران ماتشي فايكوفسكي، التقى في ختام مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري.
انتهى ** 2342
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