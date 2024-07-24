٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85547246
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وزير الخارجية الايراني بالوكالة يستقبل سفير بولندا

٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٠٣ ص
رمز الخبر: 85547246
وزير الخارجية الايراني بالوكالة يستقبل سفير بولندا

طهران / 24 تموز/يوليو/ارنا- استقبل وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري، يوم الثلاثاء، سفير بولندا بطهران بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكر بيان للخارجية الايرانية ان السفير البولندي في طهران ماتشي فايكوفسكي، التقى في ختام مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري.

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