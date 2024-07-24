نائب وزير الخارجية الروسي: لا يمكن لأحد أن يخلق فجوة في العلاقات بيننا وبين إيران

وقال رودينكو في مقابلة مع تاس نشرت صباح الأربعاء: إن إيران، كدولة مستقلة، لها الحق في متابعة سياستها الخارجية كما تراها مناسبة.

وأضاف: من جانبنا نعتقد أن العلاقات بين روسيا وإيران تقوم على أساس متين من الصداقة وحسن الجوار، والأعداء يحاولون خلق خلافات بين البلدين بكل الوسائل.

وذكر رودينكو أن كبار أعضاء الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الوفد الذي التقى مؤخرا بالرئيس فلاديمير بوتين، أبلغوه عن "استعدادهم لتعزيز العلاقات في جميع المجالات وتنفيذ مشاريع ذات منفعة متبادلة للحكومة السابقة وفقا للتوجه الاستراتيجي المرسوم من قبل قائد الثورة".

وكان هذا المسؤول الروسي قد صرح في وقت سابق لوكالة تاس بأن روسيا وإيران أنجزتا مسودة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وسيتم التوقيع على هذه الوثيقة في المستقبل القريب.

وفي مؤتمر صحفي قبل اسبوعين، ذكر رودنكو أن إيران أصبحت أحد أهم شركاء وأصدقاء روسيا وأكد: أن موسكو تأمل في توقيع اتفاقية التعاون الشاملة مع طهران في المستقبل القريب.

وذكر أننا نعمل حاليًا بشكل نشط على توقيع اتفاقية أساسية جديدة مع إيران، تغطي جميع مجالات التعاون بين البلدين، وأكد: نأمل أن نتمكن قريبًا من استكمال جهودنا التي استمرت عامين لوضع اللمسات النهائية على اتفاقية التعاون الشامل مع طهران.

وواصل نائب وزير الخارجية الروسي حديثه بالقول، أن اتفاقية التعاون الشامل الجديدة هذه ستضع أساسًا لعلاقات روسيا مع إيران لعقود قادمة.

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