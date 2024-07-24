شهيد خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا

وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً في عزبة الجراد في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة واعتقلت 3 فلسطينيين منه وذلك بعد 9 ساعات على انسحابها من المدينة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات في عدة مناطق بعد يوم دام استشهد فيه 7 فلسطينيين، 5 منهم خلال اقتحام واسع لمدينة طولكرم ومخيمها و2 في الخليل، فيما شن مستوطنون هجوما عنيفا على بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخلله حرق أشجار زيتون وممتلكات للفلسطينيين واعتداء على مواطنين بالضرب وبأدوات حادة.

وفي هذا السياق اعلنت وزارة الصحة بغزة: ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و329 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39090 شهيد و90147 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

کما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "حازم الغلبان" لاعب فريق كرة القدم بنادي اتحاد خان يونس، استشهد، إثر الهجمات الإسرائيلية، على قطاع غزة.

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