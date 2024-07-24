رئيس البرلمان الايرلندي يدعو الى إنهاء المذبحة في غزة

وعلى هامش زيارته لأنقرة، اكد أوفيرغيل مساء الثلاثاء على اعتراف ايرلندا بفلسطين كدولة وتضامنها مع الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الصراع هناك.

واضاف انه يجب إنهاء هذه المذبحة والوحشية الظالمة الغير مبررة التي نراها كل يوم، معتبرا أنه"لا يمكن أن تنتهي إلا بمبادرة من دول أخرى في المنطقة.

وأدان رئيس البرلمان الايرلندي رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب العنف المستمر ودعاه الى التخلي عن طريق الحرب وتحمّل المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه فيما حدث.

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في اخر بيان لها عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر/تشرين الاول 2023 الى 39 الف و90 شهيدا وعدد المصابين الى 90 الف و147 مصابا.

كما افادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة يوم الثلاثاء أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 8 جرائم قتل بحق مدنيين في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد على إثرها 84 مواطنا، وأصيب 229 آخرين.

واضافت الوزراة بأن مجازر الاحتلال في خان يونس ادت الى ارتقاء 73 شهيدا من بينهم 24 طفلا و15 سيدة وتسجيل 270 اصابة بينها حالات خطرة.

ويواصل الكيان الإسرائيل الغاصب حربه على غزة منذ اكثر من 9 اشهر دون تحقيق اهدافه المعلنة ومتجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

انتهى**ر.م