وزير الداخلية الايراني: تغلبنا على العديد من مؤمرات الاعداء المختلفة

وخلال اجتماع مجلس وزراء الحكومة الـ13 الاخير، استعرض وزير الداخلية الايراني اداء وزارته خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتا الى انه من اكثر الخطط والتتقنيات تعقيدا التي واجهتها الوزارة هو التعامل مع اعمال الشغب المدبرة والمشتركة التي حصلت خريف عام 2022 لزعزعة الامن والاستقرار في ايران.

وتابع انه بالجهود البناءة والمدروسة تم السيطرة على هذه المؤمرات ووأدها في مهدها رغم إنتهاج الاعداء جميع أنواع الحيل الجديدة للعمليات النفسية والحرب المعرفية.

وذكر وحيدي انه وبعد فشل الاعداء في تحقيق أهدافهم المشؤومة، لجؤوا الى خطة واسعة النطاق تتعلق بالإرهاب والدمار في البلاد،لم ينجحوا بالعديد منها الا في حادثتين مريرتين في كرمان وشيراز، موضحا انه ومقارنة بكمية المؤمرات والخطط التي قاموا بها و أرادوا القيام بها الا انه تم التغلب على العديد من مؤمرات الاعداء المختلفة.

ووقع التفجير الإرهابي المزدوج خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني في مدينة كرمان جنوب شرق ايران العام الماضي.

كما هاجم ارهابي مسلح في (26 اكتوبر 2022) الزوار في مرقد السيد احمد بن موسى (شاهجراغ) (ع) في مدينة شيراز ، مما أسفر عن استشهاد 13شخصًا بينهم عدة نساء وأطفال ، وأصيب 30 اخرين.

انتهى**ر.م