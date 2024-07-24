٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٢٥ ص
رمز الخبر: 85547618
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journalistزهراء ناظمي

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وزير النفط: إنتاج النفط ازداد بنسبة 60% في الحكومة الـ13

٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٢٥ ص
رمز الخبر: 85547618
وزير النفط: إنتاج النفط ازداد بنسبة 60% في الحكومة الـ13

طهران/ 24 تموز/ يونيو/ ارنا- أعلن وزير النفط "جواد اوجي"عن زيادة إنتاج النفط بنسبة 60% في الحكومة الـ13 وقال: إنتاج النفط من 2.2 مليون برميل يوميا فی عام 2019 وصل إلى 3.6 مليون برميل يوميا حالیا. كما أنه في مجال غازات الشعلة تم جمع 16 مليون متر مكعب حتى الآن والتي ستصل إلى 30 مليار متر مكعب.

وقال اوجي اليوم الأربعاء، خلال تقديم تقرير أدائه في مجلس الحكومة : في بداية الحكومة، كان لدينا 87 مليون برميل من مكثفات الغاز و20 مليون برميل من النفط الثقيل والثقيل للغاية وشهدنا ايضا انخفاض إنتاج الغاز لكن مع تحييد العقوبات، تمكنا من بيع هذه الكمية.

وأضاف: ارتفعت طاقة المصافي من 2.1 مليون برميل يوميا إلى 2.3 مليون برميل يوميا، وقد ازداد إنتاج الغاز بمقدار 50 مليون متر مكعب، وارتفع إنتاج النفط بنسبة 67%.

وتابع: ان حجم صادراتنا النفطية في 2018-2019  بلغ 269 مليون برميل، وفي العام الماضي وصل هذا الرقم إلى 565 مليون برميل سنويا، وفي الربع الأول من العام الحالي وصل هذا الرقم إلى 208 ملايين برميل يوميا.

وذكر أن كل 100 ألف برميل نفط تدر 2.8 مليار دولار، مضيفا: إن ايرادات النفط ارتفع من 6.8 مليار دولار في عام 2019 إلى 25.5 مليار دولار عام 2022. كما ارتفعت صادرات البتروكيماويات من 24 مليون طن إلى 30 مليون طن سنويا.

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journalistزهراء ناظمي

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