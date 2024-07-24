مصدر مطلع : المراكز الاسلامية في المانيا تتعرض الى مداهمات واعمال عنف.. الاتصالات مقطوعة مع مسؤولي هذه المراكز

واضاف هذا المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، قائلا في تصريح خاص لمراسل ارنا، ان "الشرطة الالمانية شنت منذ صباح اليوم الاربعاء مداهمات متزامنة على المراكز الاسلامية في فرانكفورت وبرلين وميونيخ وهامبورغ، وقامت بمصادرة الممتلكات والاصول المالية التابعة لها".

ولفت بان الشرطة الالمانية داهمت المراكز الاسلامية في هذا البلد، دون رعاية الضوابط الشرعية فيها، حيث اقتادت الكلاب الى المساجد؛ مبينا ان عمليات المداهمة لا تزال مستمرة منذ ساعات عديدة في تلك المراكز.

كما اشار الى، ان المسؤولين والمدراء وائمة الجماعات والموظفين لدى المراكز الاسلامية، يرضخون لمحاصرة الشرطة الالمانية والاتصالات معهم مقطوعة في الوقت الحاضر.

واعتبر المصدر المطلع، هذه المداهمات، بانها هجمات شرسة واعمال عنف اقترفتها الحكومة الالمانية في حق مؤسسات دينية، وذلك في سابقة من نوعها.

علما ان وزارة الداخلية الالمانية اعلنت قبل ساعات، وفي سياق مزاعمها والاتهامات الواهية الموجهة الى المراكز الاسلامية في هذا البلد، اعلنت عن الغاء تصاريح تلك المؤسسات، كما اتهمت المركز الاسلامي في هامبورغ، بانه "ينشط وفقا لاهداف متطرفة ويسعى لاطلاق ثورة اسلامية في المانيا"؛ على حد تعبير الداخلية الالمانية.

ياتي ذلك، في الوقت الذي لطالما اعلن المركز الاسلامي بمدينة هامبورغ، عن تنديده للتطرف والعنف، ودعمه لنهج التعايش السلمي والحوار بين اتباع الديانات المختلفة في هذا البلد.

انتهى ** ح ع