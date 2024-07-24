العميد صباحي فرد : استراتيجية الدفاع الجوي الايراني التحرك والتقدم في مواجهة التهديدات

وتفقد قائد قوة الدفاع الجوي اليوم الاربعاء، وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهذه القوة؛ حيث أكد على ضرورة تحديث الأسلحة التقنية والشبكية والبرمجيات والأجهزة من خلال تبادل المعرفة والتآزر العلمي والأكاديمي والمعرفي المناسب.

وقال العمید صباحي فرد على هامش هذه الزيارة التفقدية : إن تعاظم اقتدار الدفاع الجوي للبلاد اليوم، يعود إلى تضحيات شهداء هذه القوة، مشيراً إلى ضرورة عدم التوقف في تحديث المعدات والأسلحة المتعلقة بعلوم الدفاع.

واضاف : استراتيجية الدفاع قائمة على التحرك و التقدم قبل وقوع التهديدات، ونحن بإمكاننا مراقبة التهديدات وتحديدها والدفاع بوجهها عبر استخدام أفضل الطرق الدفاعية.

وقارن قائد قوات الدفاع الجوي للجيش، بين الأسلحة الدفاعية المنتجة محليا، خلال فترة الدفاع المقدس والفترة الحالية، مذكّراً بأن توطين صناعة المعدات الدفاعية شكل الخطوة الأولى في سياق عدم التعويل على دعم الدول الأجنبية.

وتابع العميد صباحي فرد : إن تحسين منظومات الرادار والصواريخ والطائرات بدون طيار وكذلك، الجهود الجهادية في اتجاه تعزيز الأمن المستتب في البلاد، هي ضمن الخطوات اللاحقة والتي سيتم اتباعها قطعا وبمزيد من الجدية.

كما نوه هذا القائد العسكري الايراني، الى دور الخبراء والنخبة في سياق التقدم الدفاعي وقال : اليوم، ومع تعهدات وخبرات والجهود المضنية لمنتسبي هذه القوة بكافة المجالات، نشهد النجاح الذي يبشر بمستقبل واعد للبلاد.

انتهی**2054 / ح ع **