مسؤول : ايران حققت 20 مليارا عبر التجارة مع الجيران في غضون 4 اشهر

واوضح رضواني فر، في تصريح له اليوم الاربعاء : ان حجم التجارة بين ايران و15 دولة جارة بلغ في غضون الفترة ذاتها من حيث الوزن، 34 مليونا و196 الف طن؛ مسجلا زيادة بواقع 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واضاف هذا المسؤل، ان قيمة الصادرات الايرانية غير النفطية الى دول الجوار، بلغت في غضون الاشهر الاربعة الماضية 10 مليارات و642 مليون دولار، وقيمة الواردات 9 مليارات و179 مليونا؛ اي سجل فائضا بواقع 1.5 مليار دولار.

وورد في تقرير رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ايضا، ان دولة الامارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الجيران في مجال التجارة مع الجمهورية الاسلامية، بقيمة 8 مليارات و64 مليون دولار، تلتها تركيا بقيمة 4 مليارات و125 مليون دولار، ومن ثم العراق ثالثا بقيمة 3 مليارات و772 مليون دولار.

انتهى ** ح ع