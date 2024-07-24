حزب الله لبنان يبث مشاهد جديدة عاد بها "الهدهد" من "إسرائيل"

الى ذلك، اوضح مصدر في حزب الله ان الشريط -ومدته 8 دقائق- تم تصويره بالكامل أمس الثلاثاء؛ مضيفا أن توقيت نشره مرتبط بزيارة "رئيس الوزراء" الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن؛ حسب ما افادت به قناة الجزيرة الاخبارية.

وبحسب الجزيرة ايضا، فإن الشريط الجديد يحمل مجموعة كبيرة من الرسائل على مستويات متعددة؛ وبما يعكس القدرات التقنية والاستخباراتية التي سمحت بالوصول إلى عمق القاعدة الإسرائيلية، بالإضافة لتحويل المعطيات إلى بنك للأهداف.

وورد في هذا التقرير ايضا، بأن القاعدة المعنية هي القاعدة الأكبر في شمال "إسرائيل"، وتضم تخصصات مختلفة من مستويات متعددة على مستوى سلاح الجو "الإسرائيلي" والرصد والاستطلاع وتنفيذ الهجمات.

وأكد أن التسجيل أظهر أن لدى حزب الله قدرة فائقة على الوصول إلى عمق القاعدة الجوية، رغم حالة الاستنفار التي أعلنها جيش الاحتلال بعد عملية قصف ميناء الحديدة؛ مردفا ان التسجيل المصور أعطى تفصيلا دقيقا لكامل القاعدة الجوية الإسرائيلية، بتفاصيلها وأسراب طائراتها والمنصات الموجودة بداخلها ولأمان قادة القاعدة.

وكان حزب الله لبنان، قد نشر في يونيو/حزيران الماضي، مقطعا مصورا هو الأول لما عادت به مسيرته "الهدهد" مدته 9 دقائق تضمن مسحا دقيقا لمناطق بشمال "إسرائيل".

كما نشر الحزب في التاسع من الشهر الجاري، مقطعا مصورا ثانيا مدته نحو 10 دقائق، تحت عنوان "الهدهد حلقة 2″، أظهر مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقار قيادية ومعسكرات في الجولان السوري المحتل.

انتهى ** ح ع