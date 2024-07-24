مساعد الرئيس الروسي يتطلع الى تعزيز الحوار بين النخب الايرانيين والروس

تصريحات مساعد بوتين الذي يشغل في الوقت نفسه امينا لمجلس الثقافة والعلوم في هذا البلد، جاءت خلال اللقاء مع مدير الحوزات العلمية بالجمهورية الاسلامية الايرانية "اية الله علي رضا اعرافي"، والذي عقد بمبنى السفارة الايرانية في موسكو.

واذ نوّه بالنشاطات القائمة في هذا المجلس، اقترح مساعد الرئيس الروسي عقد اجتماعات مشتركة مع المجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران وسائر اللجان المماثلة، وذلك بهدف وضع قاعدة للتعاون العلمي والبحثي في مجالات العلوم الانسانية بين البلدين.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء مع اية الله اعرافي، لفت فورسينكو بان "خطة التعاون الستراتيجي الشاملة" بين ايران وروسيا، تمر بمراحلها النهائية، وقال : ان ابرام هذه الاتفاقية الستراتيجية سيؤدي الى تزايد نفود واقتدار البلدين على الصعيد العالمي رغم الاعداء الكثيرين لها في الغرب.

وتطلع المسؤول الروسي الى توقيع خطة التعاون الستراتيجي الشاملة بين البلدين في عهد الحكومة الايرانية الجديدة.

في المقابل، اعتبر مدير الحوزات العلمية الايرانية، العلاقات بين طهران وموسكو اخذة بالتوسع وتمضي قدما وفقا للاواصر الستراتيجية القائمة بين البلدين.

وتطلع اعرافي خلال اللقاء مع مساعد الرئيس الروسي اليوم الاربعاء بحضور السفير الايراني لدى روسيا كاظم جلالي، تطلع الى حسم خطة التعاون الستراتيجي الشاملة، وبما يسهم في تعميق وتوسيع مجالات التعاون المختلفة بما في ذلك العلمية والمعنوية بين البلدين.

وتابع اية الله اعرافي : ان تعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية روسيا الاتحادية، سيعود بالفائدة على الصعيد الدولي وحلّ العديد من المشاكل التي تعترض مسار انسانية اليوم.

انتهى ** ح ع