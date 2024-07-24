ولايتي يلتقي الرئيس المنتخب

وفي اللقاء الذي جرى الاربعاء، هنأ ولايتي، الدكتور بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته.
كما ناقش الجانبان التطورات في المنطقة والأوضاع العالمية.
انتهى ** 2342
طهران / 25 تموز/يوليو/ارنا- التقى مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان.
وفي اللقاء الذي جرى الاربعاء، هنأ ولايتي، الدكتور بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته.
كما ناقش الجانبان التطورات في المنطقة والأوضاع العالمية.
انتهى ** 2342
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