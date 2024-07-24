ولايتي يلتقي الرئيس المنتخب

وفي اللقاء الذي جرى الاربعاء، هنأ ولايتي، الدكتور بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته.

كما ناقش الجانبان التطورات في المنطقة والأوضاع العالمية.

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