٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85548371
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ولايتي يلتقي الرئيس المنتخب

٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٠٤ ص
رمز الخبر: 85548371
ولايتي يلتقي الرئيس المنتخب

طهران / 25 تموز/يوليو/ارنا- التقى مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان.

وفي اللقاء الذي جرى الاربعاء، هنأ ولايتي، الدكتور بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته.

كما ناقش الجانبان التطورات في المنطقة والأوضاع العالمية.

انتهى ** 2342

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