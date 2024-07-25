ايران في المركز الخامس ببطولة شباب آسيا لكرة اليد

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاربعاء ، تمكنت ايران من الفوز على الكويت بنتيجة 29-28 ، (الشوط الاول 17-17) وكانت ايران قد فازت على الكويت ايضا بنتيجة 25-23 في الدور التمهيدي.

وبفوزها يوم امس فقد احتلت ايران المركز الخامس ومن ثم جاءت الكويت والاردن وعمان والصين وتايوان وقطر والهند وهونغ كونغ في المراكز من 6 الى 13 .

واليوم الخميس تلتقي اليابان وكوريا الجنوبية في المباراة النهائية للظفر بكاس البطولة فيما تلتقي قبلها السعودية والبحرين للتنافس على المركز الثالث، علما بان الفرق الاربعة هذه التي تاهلت الى الدور نصف النهائي حجزت مقاعدها في بطولة كاس العالم القادمة.

يذكر ان ايران تصدرت المجموعة الثانية في الدور التمهيدي باربع نقاط بعد فوزها على الكويت 25-23 وعلى الصين 30-26.

وفي منافسات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي، فازت ايران على عمان 32-10 وخسرت امام السعودية 26-25 وامام اليابان 31-29 حيث احتلت المركز الثالث والتقت الكويت ثالثة المجموعة الاولى بالدور الرئيسي للتنافس على المركز الخامس.

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