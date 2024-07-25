بزشكيان: سيتم تقديم التشكيل الوزاري باسرع وقت بعد حفل التنصيب

وشرح بزشكيان في مقابلة اجراها مع الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر اعمال اية الله العظمى الخامنئي KHAMENEI.IR، شرح توجهات حكومته بشان التعامل مع القطاعات المختلفة للبلاد وكذلك معايير انتخاب اعضاء مجلس الوزراء والسياسات والتوجهات العامة للحكومة للسنوات الاربع المقبلة لحفظ استقرار البلاد وتحاشي التوترات والتصعيد في الاجواء العامة لمعالجة قضايا الناس والاولويات الثقافية والاقتصادية للحكومة الرابعة عشرة.

وتطرق الرئيس المنتخب الى المعايير والمواصفات العامة لانتخاب الوزراء واعضاء مجلس الوزراء قائلا انه بعد اقامة مراسم التصديق على رئاسته وحفل التنصيب، سيبذل قصارى جهده لتقديم تشكيله الوزراي لمجلس الشورى الاسلامي لنيل الثقة.

يذكر ان مراسم التصديق على مرسوم رئيس الجمهورية وبدء المهام الرسمية للرئيس المنتخب تقام يوم 28 الجاري بحضور قائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني (رض) ويشارك فيها جمع من مسؤولي الدولة.



