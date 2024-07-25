ورحب كنعاني، بالبيان الصادر عن هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لليمن فيما يخص الاتفاق في اليمن لاستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء وتسوية المشاكل المالية والمصرفية في ارجاء اليمن.
واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر اي اتفاق يسهم في خفض الضغوطات الاقتصادية ورفع الحصار الجوي والبحري والبري عن اليمن، بانه يخدم مصالح الشعب اليمني ويساهم في ارساء الاستقرار في اليمن.
كنعاني يامل بالتوقيع على اتفاق السلام المستدام في اليمن باسرع ما يمكن
٢٥/٠٧/٢٠٢٤، ٤:١١ م
رمز الخبر: 85548900
طهران/ 25 تموز/يوليو/ارنا – اعرب المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني في معرض اشارته الى السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في تسوية الازمات الاقليمية عن طريق الحوار، اعرب عن امله بان يتم التوقع على اتفاق السلام المستدام في اليمن باسرع وقت ممكن.
ورحب كنعاني، بالبيان الصادر عن هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لليمن فيما يخص الاتفاق في اليمن لاستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء وتسوية المشاكل المالية والمصرفية في ارجاء اليمن.
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