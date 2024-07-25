كنعاني يامل بالتوقيع على اتفاق السلام المستدام في اليمن باسرع ما يمكن

ورحب كنعاني، بالبيان الصادر عن هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لليمن فيما يخص الاتفاق في اليمن لاستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء وتسوية المشاكل المالية والمصرفية في ارجاء اليمن.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر اي اتفاق يسهم في خفض الضغوطات الاقتصادية ورفع الحصار الجوي والبحري والبري عن اليمن، بانه يخدم مصالح الشعب اليمني ويساهم في ارساء الاستقرار في اليمن.



