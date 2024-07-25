اية الله اعرافي في اجتماع قازان: فراغ المعنوية، اضر بنمط حياة البشرية



جاء ذلك في كلمة القاها اية الله اعرافي امام الدورة الخامسة للمؤتمر العلمي الدولي "طريق الحرير المعنوي: معنى القيم الدينية في مناخ اوراسيا الكبرى" بقازان الروسية. ويشارك في المؤتمر بدعوة كممثل ديني للجمهورية الاسلامية الايرانية بدعوة من مفتي روسيا.

وتناول اية الله اعرافي في كلمته نظرية المعنوية الاسلامية وتطرق الى دور المعنوية في التعامل والعلاقات بين الدول.

واشار الى المعنوية من وجهة النظر الانسانية العامة والاديان المختلفة وكذلك الاديان التوحيدية والابراهيمية ومن وجهة نظر الدين الاسلامي بشكل عام والتشيع ومعارف اهل البيت (ع) بشكل خاص وقال ان الدين الاسلامي الحنيف ومدرسة التشيع تتمتع برؤية عامة وممنهجة في مجال المعنوية ويمكن استنباطها بمساعدة الرؤى الفقهية والفلسفية.

واكد ان المعنوية من وجهة نظر الشيعة ومعارف اهل البيت (ع) تحظى بمواصفات ومعايير عديدة مشيرا الى بعض منها.

واوضح ان نظرية المعنوية تتجسد في عالم باطن الانسان من جهة وفي النظريات المتعلقة بالعالم الخارجي مثل التوجيد والنبوة والولاية والاخرة والمعاد من جهة اخرى.

وتطرق الى بعض مواصفات المعنوية من وجهة نظر مدرسة التشيع واهل البيت (ع) بما فيها كونها فطرية واختيارية واكتسابية وامتلاكها لمراتب وشموليتها.