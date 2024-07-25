التاكيد على توسيع التعاون الطلابي والجامعي بين ايران وماليزيا

وبحث الطرفان في اللقاء ايضا مجالات التعاون الاكاديمي المشترك بين ايران وماليزيا.

واعرب السفير الايراني عن امله بالمزيد من توسيع التعاون الجامعي بين البلدين في ظل اهتمام مسؤولي البلدين بذلك.

واكد ان مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي تشكل اطارا تنفيذيا مناسبا لتوسيع التعاون الطلابي والاكاديمي.

ورحب بتبادل الطلبة والاساتذة بين البلدين واعتبره اسلوبا بناء لتعرف الوسط الجامعي في كلا البلدين على احدهما الاخر.

اما وزير التعليم العالي الماليزي زمبري عبد القادر فقد اكد جهوزية بلاده لتوسيع التعاون الجامعي مع ايران.

واشار الى زيارته العام الماضي الى ايران واثنى على منجزات النخبة الايرانيين في المجالات المختلفة للانتاج والصناعة والجامعات والزراعة رغم العقوبات الامريكية الاحادية.

