وقد التقى ممثلو محافظة اردبيل يرافقهم علي نيكزاد نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.
وقال نيكزاد حول اللقاء اننا سبعة نواب نمثل اهالي اردبيل التقينا الدكتور بزشكيان لتقديم التهاني له والتمني بالنجاح لحكومته المقبلة.
واضاف اننا اكدنا تعاون البرلمان والحكومة للمضي قدما في الامور، وشرح النواب بعض الامور وتم تقديم تقرير له وقعه النواب الحاضرون.
الرئيس المنتخب ييستقبل ممثلي محافظة اردبيل بمجلس الشورى الاسلامي
٢٥/٠٧/٢٠٢٤، ٦:٠٠ م
رمز الخبر: 85548972
طهران/ 25 تموز/يوليو/ارنا – استقبل الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان بديوان رئاسة الجمهورية ، ممثلي محافظة اردبيل (شمال غرب) بمجلس الشورى الاسلامي.
وقد التقى ممثلو محافظة اردبيل يرافقهم علي نيكزاد نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.
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