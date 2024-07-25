5.5 بالمائة، متوسط النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية

طهران/ 25 تموز/يوليو/ارنا- بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية من عهد الحكومة الثالثة عشرة، 5.5 بالمائة، وسجل الاقتصاد الايراني نموا ايجابيا خلال 15 فصلا متتاليا، وهذا النمو، لم يكن مرتبطا فقط بصادرات النفط.

وتفيد الاحصاءات ان معدل نمو إجمالي الانتاج الداخلي طيلة السنوات الثلاث الماضية بلغ 5.5 بالمائة. وتؤكد احصاءات مركز الاحصاء الايراني ان النمو الاقتصادي خلال هذه السنوات لم يكن تابعا بحتا لصادرات النفط.

